"Безвизовый поезд" с украинцами прибыл в Польшу
Встречала его местные власти, а также представители украинского диппредставительства, в том числе посол Украины в Польше Андрей Дещица.
В первый день введения безвизового режима со странами Шенгенской зоны из Киева в польский Перемышль отправился очередной "Интерсити", пише 24 канал.
Среди пассажиров – украинцы, которые едут в Европу без виз. Впервые.
Поезд из Киева отправился еще в 7:00. В конечный пункт – Перемышль – он прибыл в 14:00 часов. Встречала его местные власти, а также представители украинского диппредставительства, в том числе посол Украины в Польше Андрей Дещица.
. #безвізовийпоїзд вже в Перемишлі! Вітаємо в Польщі, вітаємо в Європі! pic.twitter.com/xhUjFQvy2j— Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) June 11, 2017
Нашлось в этом поезде и место для романтики.
Напомним, ночью, 11 июня, безвизовый режим для Украины вступил в действие. Отныне украинцы без виз могут посещать почти всю Европу при наличии биометрического паспорта. После введения безвизового режима для украинцев открылись границы 30 стран.