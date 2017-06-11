"Безвизовый поезд" с украинцами прибыл в Польшу

16:14, 11 июня 2017
Транспорт/Связь
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Встречала его местные власти, а также представители украинского диппредставительства, в том числе посол Украины в Польше Андрей Дещица.

фото УНИАН

В первый день введения безвизового режима со странами Шенгенской зоны из Киева в польский Перемышль отправился очередной "Интерсити", пише 24 канал.

Среди пассажиров – украинцы, которые едут в Европу без виз. Впервые.

Поезд из Киева отправился еще в 7:00. В конечный пункт – Перемышль – он прибыл в 14:00 часов. Встречала его местные власти, а также представители украинского диппредставительства, в том числе посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Нашлось в этом поезде и место для романтики.

Напомним, ночью, 11 июня, безвизовый режим для Украины вступил в действие. Отныне украинцы без виз могут посещать почти всю Европу при наличии биометрического паспорта. После введения безвизового режима для украинцев открылись границы 30 стран.

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Новость в сюжете: Безвиз Украины с ЕС
Теги: #безвизовый въезд в ЕС#безвизовый поезд