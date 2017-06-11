"Безвизовый поезд" с украинцами прибыл в Польшу

В первый день введения безвизового режима со странами Шенгенской зоны из Киева в польский Перемышль отправился очередной "Интерсити", пише 24 канал.

Среди пассажиров – украинцы, которые едут в Европу без виз. Впервые.

Поезд из Киева отправился еще в 7:00. В конечный пункт – Перемышль – он прибыл в 14:00 часов. Встречала его местные власти, а также представители украинского диппредставительства, в том числе посол Украины в Польше Андрей Дещица.

. #безвізовийпоїзд вже в Перемишлі! Вітаємо в Польщі, вітаємо в Європі! pic.twitter.com/xhUjFQvy2j — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) June 11, 2017

Нашлось в этом поезде и место для романтики.

Напомним, ночью, 11 июня, безвизовый режим для Украины вступил в действие. Отныне украинцы без виз могут посещать почти всю Европу при наличии биометрического паспорта. После введения безвизового режима для украинцев открылись границы 30 стран.