"Укрзализныця" в ближайшие дни запустит прямой поезд в Болгарию

С 15 июня "Укрзализныця" запустит прямой поезд сообщением Львов - Варна. Об этом на странице в Facebook сообщил председатель правления компании Войцех Балчун.

Читайте такжеВ Кабмине рассказали, когда определится судьба Балчуна на посту главы "Укрзализныци""Сегодня Укрзализныця объединяет Киев с пятью столицами наших западных соседей: Прагой, Братиславой, Будапештом, Варшавой, Бухарестом. Стартует поезд Ковель-Холм, а с 15 июня мы запускаем сообщения Львов-Варна, который пройдет также через Ивано-Франковск и Черновцы. Это должно сделать более удобными поездки наших граждан на пляжи солнечной Болгарии", - написал Балчун.

Кроме того, вскоре должна начать курсировать вторая пара поездов Hyundai Rotem сообщением Киев-Перемышль, маршрут которого пройдет через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

"Сейчас работаем над тем, чтобы уже с декабря этого года заработало беспересадочное сообщение Киев-Вена", - подытожил Балчун.