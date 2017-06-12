"Укрзализныця" запустила поезд Ковель-Хелм

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» запустила поезд сообщением Ковель (Волынская обл.) – Хелм (Польша). Как передает корреспондент УНИАН, сегодня из Ковеля в польского города Хелм отправился первый международный рельсовый автобус.

Читайте также"Укрзализныця" в ближайшие дни запустит прямой поезд в БолгариюВ первый рейс его провожали представители руководства «Укрзализныци», генконсул Польши в Луцке Веслав Мазур, директор регионального филиала «Львовская железная дорога» Иван Груник, председатель Волынской ОГА Владимир Гунчик и народный депутат Ярослав Дубневич.

Генконсул Польши в Луцке Мазур подчеркнул, что такие шаги являются обоюдно полезными для двух стран.

«Впервые за 25 лет истории Украины в декабре прошлого года запустили Интерсити сообщением Киев-Перемышль, и мы увидели, что на него есть большой спрос. Сегодня отправляется рельсовый автобус из Ковеля в Хелм. Мы рассматриваем вопрос запуска международных поездов, чтобы охватить другие направления. И это уже будет в ближайшие перспективе», - отметил во время торжественной церемонии прибытия поезда на вокзал Ковеля член правления «Укрзализныци» Сергей Михальчин.

Из Хелма есть удобные пересадки в такие польские города как Варшава, Люблин, Жешув и Замосць.

Современный рельсовый автобус производства польского концерна PESA будет курсировать ежедневно, отправляться из Ковеля в 11.53, ориентировочное время в пути — 2 часа. Поезд в составе двух вагонов рассчитан на 192 места. Обслуживают пассажиров стюарды, которые владеют польским языком.