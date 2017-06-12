Балчун заявил, что готов продолжить работать на посту главы "Укрзализныци"

Глава акционерной компании "Укрзализныця" Войцех Балчун заявил, что в случае одобрения Кабинетом министров вопроса о продлении его контракта, готов продолжить работать на посту главы "Укрзализныци". Об этом он заявил на пресс-конференции.

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"Как видите, я работаю каждый день интенсивно, и это самый лучший ответ на поставленный вопрос", - сказал Балчун, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, есть ли у него желание работать дальше в случае одобрения отчета Кабмином.

При этом Балчун отметил, что вопрос о продолжении его контракта должно решить правительство, предварительно заслушав отчет о результатах работы правления "Укрзализныци".

"Как заявил премьер, мы готовимся к отчету на Кабмине, он оценит нашу работу и в зависимости от результатов оценки будет решаться этот вопрос", - сказал Балчун.

Глава "Укрзализныци" также сообщил, что начал отчитываться о проделанной работе на свое странице в Facebook.

"Я лично уже начал отчитываться на своей странице в Facebook. И ежедневно буду информировать, что получилось, а что нет. Однако могу сказать, что в чрезвычайно сложных условиях нам удалось сделать очень многое", - сказал он.

Как сообщал УНАИН, Балчун был назначен на должность главы "Укрзализныци" по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года.

С конца 2016 года министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. В ходе заседания правительства 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании "Укрзализныци" и деятельности ее руководителя Балчуна.

Гройсман заявил, что Кабинет министров принял решение о подчинении "Укрзализныци" непосредственно правительству, чтобы не допустить превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов. При этом Омелян настаивал на пересмотре решения правительства о выводе "Укрзализныци" из подчинения Мининфрастуктуры и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли. Также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.

В свою очередь, Гройсман предложил провести "авторитетный" аудит деятельности Балчуна на должности главы "Укрзализныци", по итогам которого принять соответствующие кадровые решения.