Пассажиропоток между Украиной и ЕС в первый день безвиза вырос на 7%

В первые сутки действия безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом (11 июня) общее количество пассажиров, которые пересекли таможенную границу, составило 53 428 человек, что на 7% больше среднесуточного показателя в 2017 году.

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Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

Больше всего пассажиров выехало через границу в зоне деятельности Львовской таможни – 25 031 человек при среднесуточном показателе по этой таможне в 23 680 человек, а также Закарпатской таможни – 17 961 человек при среднесуточном показателе 14 009 человек.

Кроме того, в таможенных пунктах между Украиной и ЕС осуществлено таможенное оформление 16 263 легковых и 2338 грузовых автомобилей. По сравнению с общими среднесуточными показателями 2017 года их число возросло на 16% и 18% соответственно. Среднесуточный показатель таможенного оформления легковых авто составлял – 13 991 автомобиль, грузовых – 1982.

Как сообщал УНИАН, 11 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны.

По состоянию на утро понедельника, 12 июня, почти 1,9 тысячи украинцев пересекли государственную границу со странами ЕС без виз.