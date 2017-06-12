"МАЗ" выиграл тендер на поставку "Киевпасстрансу" 100 автобусов

18:59, 12 июня 2017
Транспорт/Связь
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"МАЗтранссервис" подпишет с "Киевпасстрансом" контракт на поставку до конца текущего года 70 автобусов МАЗ-203, а также 30 автобусов МАЗ-215.

Низкопольный 12-метровый автобус МАЗ-203 / wikipedia.org

Компания "МАЗтранссервис", официальный дилер Минского автомобильного завода в Украине, выиграла тендер на поставку коммунальному предприятию "Киевпасстранс" 100 автобусов с низким уровнем пола на общую сумму 528,9 миллиона гривень.

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Об этом сообщается на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Согласно обнародованным данным, "МАЗтранссервис" по результатам тендера подпишет с "Киевпасстрансом" контракт на поставку до 29 декабря 2017 года 70 низкопольных 12-метровых автобусов МАЗ-203 за 323,8 миллиона гривень, а также 30 низкопольных МАЗ-215 длиной 18,5 метра за 205 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, 8 июня компания "Богдан Моторс", входящая в корпорацию "Богдан", выиграла тендер на поставку коммунальному предприятию "Киевпасстранс" 60 троллейбусов с низким уровнем пола на общую сумму около 500 миллионов гривень.

Минский автомобильный завод - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ" - белорусская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на выпуске большегрузной автомобильной, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники.

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Теги: #автобус#МАЗ