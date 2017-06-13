"Киевстару" продлили лицензию на связь сразу до 2032 года

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), продлила срок действия лицензии на радиорелейную связь крупнейшему украинскому оператору мобильной связи "Киевстар" до 2032 года.

Читайте такжеАМКУ заставил "Киевстар" удешевить звонки на стационарные телефоны

Как сообщается на сайте регулятора, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

"Комиссия выдала и продлила срок действия лицензий на пользование РЧР (радиочастотным ресурсом - УНИАН) Украины компании "Киевстар"… с 27.09.2017 по 26.09.2032 в 25 регионах Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Киевстар" в 2016 году увеличил чистую прибыль на 19,6% по сравнению с 2015 годом – до 3,08 миллиарда гривень, а чистый доход – на 11%, до 14,96 миллиарда гривень.

Компания "Киевстар", основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в Интернет. Акционером "Киевстара" является холдинг с российскими корнями VEON (VimpelCom).