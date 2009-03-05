Тимошенко заверила автоперевозчиков

Правительство заинтересовано в урегулировании всех проблем автоперевозчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на совещании в Кабинете министров по урегулированию проблем автоперевозчиков.

«Правительство чрезвычайно заинтересовано найти компромисс по всем направлениям нашего сотрудничества. Но, в то же время, мы должны понимать, что полномочия правительства не безграничны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер заявила о готовности правительства решать проблемы, связанные с Министерством транспорта и связи, Государственной таможенной службой, Министерством внутренних дел.

«Это мы можем делать, но мы не можем сегодня влиять на Национальный банк, поскольку это запрещено Конституцией, и мы не можем вмешиваться в его деятельность», - пояснила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительство оказалось таким же заложником политики Национального банка, как и перевозчики.

«У нас часть бюджетных средств находится в банковской системе, и мы их не можем получить. Практически на замороженных счетах часть средств государственных корпораций, в том числе НАК «Нафтогаз», «Укрзализныци», которые задержаны в определенных банках. Мы так же страдаем от курса, потому что правительство так же должно рассчитываться по своим валютным обязательствам, и это так же связано с конвертацией», - отметила глава правительства.

Как сообщал УНИАН, представители Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков (ВААП) объявили о проведении с 18 февраля бессрочной всеукраинской забастовки для привлечения внимания властей к проблемам в отрасли грузовых автоперевозок. Их акции проходят в разных регионах Украины.

Перевозчики требуют установления твердых минимальных тарифов на перевозку грузов; уменьшения финансовой нагрузки, а именно: снижение учетной ставки НБУ, предоставление кредитных каникул на время кризиса с нулевой процентной ставкой, снижение процентной ставки на кредиты, перевод валютных кредитов в гривневые по курсу валют на время взятия кредита, пролонгации кредитных договоров на больший срок и пр.