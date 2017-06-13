Генпрокуратура обыскивает "Укрзализныцю" из-за масштабных хищений

Генеральная прокуратура Украины обыскивает здание ПАО "Укрзализныця" по адресу Тверская, 5. Об этом Еспресо.TV рассказала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"На месте работают следователи, могу подтвердить, что проходят обыски, вручается подозрение. Тверская, 5, "Укрзализныця", - рассказала Сарган.

Читайте такжеБалчун заявил, что готов продолжить работать на посту главы "Укрзализныци"

В то же время заместитель начальника отдела процессуального руководства ГПУ Александр Цилюрик в эфире телеканала NewsOne сообщил, что обыски проводятся из-за хищения крупной суммы средств предприятия.

"Проходит обыск с целью фиксации уголовного правонарушения, что касается растраты средств ОАО в особо крупных размерах. Одному из руководителей локомотивного хозяйства объявлено подозрение, однако, поскольку он отсутствует, сообщение о подозрении передан одному из членов правления", - сказал Цилюрик.

По словам представителя ГПУ, в уголовном производстве изучаются хищения на сотни миллионов гривень, а в рамках указанного объявления подозрения фигурирует сумма в 12 миллионов гривень.

"По эпизоду, по которым выдвинуто подозрение, было закуплено при содействии указанного руководителя юридического лица продукцию ненадлежащего качества, что не могла быть использована в ремонте подвижного состава", - сказал Цилюрик.

Заместитель начальника отдела ГПУ уточнил, что эти закупки осуществлялись в 2015-2016 годах.

Согласно данным веб-сайта "Укрзализныци", заместителями начальника указанного департамента является Игорь Режило и Виктор Лесик.