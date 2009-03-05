Ставки налога при регистрации автомобилей снижены

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 390 из 441 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом установлены размеры налогов с владельцев транспортных средств, в зависимости от объемов двигателей автомобилей.

Представляя документ, председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЕХИН отметил, что законом уменьшены ставки налога с владельцев автомобилей во время первой регистрации автомобиля и при проведении регистрации, перерегистрации и очередного технического осмотра.

Как сообщили 4 марта УНИАН в пресс-службе Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины, в окончательной редакции проекта, которая одобрена 3 марта на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, размер ставок и деление автомобилей по количеству кубических сантиметров значительно отличаются от тех, которые после согласования с автомобилистами были внесены Кабмином.

Так, при проведении регистрации, перерегистрации и очередного технического осмотра для автомобилей до 1000 куб. см. ставка налога с 1 авто будет составлять 30 грн. в год, от 1501 до 1600 куб. см. – 112 грн. в год, от 2500 до 2600 куб. см. – 650 грн. в год, от 3001 до 3100 куб. см. – 1860 грн. в год, а от 4301 до 4400 – 2640 грн. в год.

Справка УНИАН. В конце 2008 года Верховная Рада приняла Закон «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов», которым увеличивается налог с владельцев транспортных средств, в частности, при первой регистрации в 5-10 раз.

5 февраля автомобилисты провели акцию протеста против увеличения ставок транспортного сбора.