В Киеве повредили магистральные интернет-кабели

Ночью 13 июня неизвестные подожгли шины в двух телеком-колодцах под Южным мостом в Киеве. В результате до вечера 13-го в большинстве населенных пунктов Украины может временно пропадать связь и доступ в интернет, сообщает издание Internetua.

В колодцах находились кабели магистральных операторов, у которых провайдеры арендуют каналы.

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Восстановительные работы ведутся до сих пор. На месте происшествия собрались технические специалисты "Укртелекома", "Датагруп", "Воли", "Адаманта", "Украинских коммуникаций", "Фринета", Dest, Ipnet.

Среди версий - диверсия. В компаниях предполагают, что телекоммуникационные колодцы подожгли намеренно - туда бросили шины, которые горели около полутора часов.

По оценкам опрошенных провайдеров, каждому из них нанесен ущерб на 15-20 тыс. грн. Эта сумма включает только прямые расходы на восстановление, новые кабели, работу сотрудников. Косвенный ущерб может быть гораздо больше: корпоративные клиенты могут выставить счета за то, что не было связи.

Также отмечается, что Киберполиция сообщила, что в связи с повреждением сетевого оборудования магистрального интернет-провайдера на Южном мосту в Киеве ее сайт прекратил работу. Сейчас, впрочем, ресурс уже доступен.