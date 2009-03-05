Продажи иностранных автомобилей в Украине сократились на 80%

В феврале этого года в Украине было продано 11 тыс. иностранных автомобилей, что на 80% меньше, по сравнению с февралем 2008 года, когда было продано около 50 тыс. авто иностранного производства.

Такие данные обнародовала генеральный директор ДП «Авто Интернешнл» Елена ДУНИНА сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, с такими показателями автопродаж Украины дошла до уровня 2003-2004 гг. Е.ДУНИНА также отметила, что в январе т.г. было продано 21 тыс. иностранных автомобилей.

«Я подчеркиваю, что это цифры без введения 13-процентной надбавки», - сказала она.

По словам Е.ДУНИНОЙ, в Германии и Франции государство выплачивает дополнительный бонус людям, которые утилизируют старые автомобили, срок эксплуатации которых более 9 лет, на сумму около 2-2,5 тыс. евро.

«В связи с этим, в Германии отмечают рост продаж новых автомобилей на 20%. При этом, европейские страны выдают премии при покупке нового автомобиля, независимо от страны-производителя этого автомобиля», - отметила гендиректор ДП «Авто Интернешнл».