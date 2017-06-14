Сократить смертность в ДТП на 50%: Кабмин утвердил стратегию повышения безопасности на дорогах

Кабинет министров Украины утвердил стратегию повышения уровня безопасности на дорогах на 2018-2020 годы, которая позволит на 50% сократить смертность на дорогах.

Читайте такжеГройсман хочет потратить 5 миллиардов от спецконфискации на дорожные работы

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

«Совместно с «Укравтодором» мы разработали план действий, который основывается на Стратегии безопасности движения - 2020. Сюда входят инженерные стандарты – стандарты проектировки строительства и безопасности на дорогах, спасение – скорая медицинская помощь после аварии, правоохранительный контроль – контроль скорости, технического состояния транспортного средства, обучение – формирование поведения водителей и пешеходов. До 2020 года мы должны минимум на 50% сократить смертность на дорогах», - сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, представляя постановление.

По его словам, смертность на дорогах в Украине остается самой высокой среди европейских стран.

«В 2016 году мы имеем 3,5 тыс. смертей на дорогах, убытки экономики - в размере 4 млрд грн, а это 1,5% - 2% ВВП страны. Эта статистика немного лучше, чем в 2015 году, когда было около 5 тыс. смертей», - сказал он.

Также, министр отметил, что «Укравтодор» намерен за три года построить 500 кольцевых транспортных развязок и 1000 наземных пешеходных переходов.

«Для уменьшения аварийности на дорогах «Укравтодор предлагает строительство минимум 500 кольцевых транспортных развязок вместо сегодняшних нерегулированных перекрестков. Обновление технических стандартов для строительства дорог, обустройство минимум 1000 наземных пешеходных переходов, внедрение интеллектуальных транспортных систем. Также, строительство объездных дорог населенных пунктов», - сказал Омелян.

Также, по словам министра стратегия предполагает создание координационного органа по дорожной безопасности.

«Мы предлагаем создать координационный орган по дорожной безопасности и просим, чтобы его главой стал премьер-министр Украины. Этот орган объединит государственные органы, которые вовлечены в систему безопасности на дорогах», - отметил Омелян.

Также, представляя постановление, исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак отметил, что необходимо уменьшить скорость в населенных пунктах с 60 км/час до 50 км/час.

«Европейский опыт показывает, что чем лучше дорога, тем больше на ней смертность. Новые дороги тянут за собой рост количества ДТП. Поэтому необходимо увеличивать штрафы за скорость и уменьшить скорость в населенных пунктах с 60 км/час до 50 км/час», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») сообщило о планах с 2017 года начать строительство безопасных наземных пешеходных переходов для сокращения смертности на дорогах.

По данным главы Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослава Дубневича, за 25 лет независимости Украины на дорогах погибло около 160 тыс. человек, более 5 млн человек были травмированы. Ежегодно на дорогах погибает около 5 тыс. человек.

По данным экспертов Всемирного банка, травмы и смерти на автодорогах в Украине приводят к ежегодным убыткам в размере 5 млрд долл.