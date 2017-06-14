Кабмин хочет выделить 154 миллиарда на дороги в течение трех лет
Глава Минфина отметил, что что дороги требуют больших капиталовложений и подходы к бюджету позволяют эти средства обеспечить.
Кабинет министров Украины планирует выделить 154 миллиарда гривень на дорожную инфраструктуру в 2018-2020 годах. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства в среду.
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"Мы запланировали стабильное финансирование дорожной инфраструктуры. За три года на дороги планируется выделить 154 миллиарда гривень", - сообщил он, представляя среднесрочную бюджетную резолюцию на 2018-2020 годы.
По его словам, новые подходы к бюджету позволят обеспечить эти средства.
"Мы понимаем, что дороги требуют больших капиталовложений и подходы к бюджету позволяют эти средства обеспечить", - сказал Данилюк.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров впервые за историю бюджетирования в независимой Украине утвердил среднесрочную бюджетную резолюцию на 2018-2020 годы с заложенными показателями роста экономики в 3%, 4% и 5% на следующие три года.
В текущем году правительство намерено увеличить финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом – до 30 миллиардов гривень.
По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.