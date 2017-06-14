"Электронтранс" выиграл тендер на поставку "Киевпасстрансу" 7 трамваев

Украинско-немецкое предприятие "Электронтранс" (г. Львов), входящее в состав корпорации "Электрон", выиграло тендер на поставку коммунальному предприятию "Киевпасстранс" семи трамвайных вагонов с низким уровнем пола на сумму 301 миллион гривень.

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Об этом сообщается на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Согласно обнародованным данным, "Электронтранс" по результатам тендера подпишет с "Киевпасстрансом" контракт на поставку до 29 декабря 2017 года 7 низкопольных трамвайных вагонов длиной более 30 метров.

В тендере принимали участие 2 компании - "Электронтранс" и "Торговый дом УКВЗ-Украина". Самую низкую цену на автомобили предложил "Электронтранс".

Как сообщал УНИАН, 8 июня компания "Богдан Моторс", входящая в корпорацию "Богдан", выиграла тендер на поставку коммунальному предприятию "Киевпасстранс" 60 троллейбусов с низким уровнем пола на общую сумму около 500 миллионов гривень.