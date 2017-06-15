Кража кабеля: 50 тысяч запорожцев остались без телефонной связи

В ночь с 14 на 15 июня злоумышленники вырезали и украли несколько отрезков медного кабеля крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" в Запорожье, в результате чего около 50 тысяч абонентов оператора в этом городе остались без связи.

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Об этом сообщил директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов на своей странице в сети Facebook.

"Запорожские воры встретили премьер-министра Украины Владимира Гройсмана кражей многопарного (6 кабелей от 300 до 600 пар) медного кабеля по адресу улица Правды, 48. Их не остановил даже заваренный люк… Сейчас в городе без телефонной связи около 50 тысяч абонентов", - написал он.

При этом Шуранов подчеркнул, что Запорожский горсовет также остался без телефонной связи.

По его словам, в настоящее время сотрудники "Укртелекома" проводят восстановительные работы, однако пока неизвестно, когда они будут завершены. Оператор проводит оценку масштабов полученного ущерба.

“Работы только начались. Этапов работ много, нам необходимо восстанавливать два пролета канализации. Кроме нас пострадал ещё один оператор (100-парный кабель). Будем восстанавливать поэтапно”, - сказал Шуранов в комментарии УНИАН.

Шуранов напомнил, что в текущем году количество краж кабеля оператора "Укртелеком" выросло на 60% - до около 1 тысячи случаев.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 29 на 30 мая злоумышленники вырезали и украли несколько отрезков оптического кабеля крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" в курортном районе Одессы – Аркадии, вследствие чего 15 тысяч абонентов оператора на несколько часов лишились связи и доступа в Интернет.

При повреждении линий связи значительная часть Украины остается без доступа к Интернету, и абоненты не смогут звонить со стационарных и мобильных телефонов даже на экстренные номера (101, 102, 103, 104).

Комитет Верховной Рады по вопросам информатизации и связи предлагает ввести уголовную ответственность за повреждение телекоммуникационных сетей, поскольку кражи медного кабеля приносят отрасли многомиллионные убытки и угрожают кибербезопасности страны. Также парламентский ІТ-комитет предлагает создать реестр краденого телекоммуникационного оборудования и на законодательном уровне предусмотреть норму, запрещающую принимать многожильный кабель у населения в точках приема цветного лома.