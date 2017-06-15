Китай купит самолеты Boeing почти на $6 миллиардов

11:45, 15 июня 2017
Транспорт/Связь
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Лайнер 737 MAX является самым быстро продаваемым самолетом в истории компании Boeing. По состоянию на начало марта на эту модель поступило 3,6 тысячи заказов от 83 заказчиков во всем мире.

Иллюстрация REUTERS

Китайская China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd заключила договор с Boeing о покупке 50 новых самолетов модели 737 MAX на общую сумму в 5,8 миллиарда долларов, сообщает Прайм со ссылкой на релиз компании.

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"Мы рады объявить о нашем новом сотрудничестве с Boeing. Этот большой заказ одного из новейших и наиболее популярных самолетов будет способствовать ускорению расширения бизнеса CALC", - приводятся в релизе слова главы компании Майка Пуна (Mike Poon). Поставку самолетов планируется осуществлять поэтапно до 2023 года.

Сейчас парк China Aircraft Leasing Company (CALC) включает в себя 87 воздушных судов. С учетом заключенного контракта с Boeing, а также покупки 89 самолетов Airbus, общее число судов компании увеличится к 2023 году до 226 самолетов, или в 2,6 раза.

Лайнер 737 MAX является самым быстро продаваемым самолетом в истории компании Boeing. По состоянию на начало марта на эту модель поступило 3,6 тысячи заказов от 83 заказчиков во всем мире.

China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd - китайская авиализинговая компания. Основана в 2006 году. Предоставляет услуги лизинга самолетов авиакомпаниям, главным образом, в материковом Китае, а также в остальной Азии и Европе.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. Штат сотрудников, по состоянию на конец 2016 года, составлял 150,5 тысячи человек.

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Теги: #Китай#Boeing