Китай купит самолеты Boeing почти на $6 миллиардов

Китайская China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd заключила договор с Boeing о покупке 50 новых самолетов модели 737 MAX на общую сумму в 5,8 миллиарда долларов, сообщает Прайм со ссылкой на релиз компании.

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"Мы рады объявить о нашем новом сотрудничестве с Boeing. Этот большой заказ одного из новейших и наиболее популярных самолетов будет способствовать ускорению расширения бизнеса CALC", - приводятся в релизе слова главы компании Майка Пуна (Mike Poon). Поставку самолетов планируется осуществлять поэтапно до 2023 года.

Сейчас парк China Aircraft Leasing Company (CALC) включает в себя 87 воздушных судов. С учетом заключенного контракта с Boeing, а также покупки 89 самолетов Airbus, общее число судов компании увеличится к 2023 году до 226 самолетов, или в 2,6 раза.

Лайнер 737 MAX является самым быстро продаваемым самолетом в истории компании Boeing. По состоянию на начало марта на эту модель поступило 3,6 тысячи заказов от 83 заказчиков во всем мире.

China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd - китайская авиализинговая компания. Основана в 2006 году. Предоставляет услуги лизинга самолетов авиакомпаниям, главным образом, в материковом Китае, а также в остальной Азии и Европе.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. Штат сотрудников, по состоянию на конец 2016 года, составлял 150,5 тысячи человек.