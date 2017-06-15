Турецкий лоукостер с 14 июля откроет рейс из Одессы в Анкару

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines с 14 июля откроет прямые регулярные рейсы между Одессой и Анкарой. Как сообщила УНИАН пресс-секретарь международного аэропорта "Одесса" Оксана Болянская, рейсы будут выполняться 4 раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

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Вылет из международного аэропорта Анкары "Эсенбога" - в 1.10, из аэропорта "Одесса" – в 3.35 по местному времени. Продолжительность полета – 1 час 25 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.

Как отметила Болянская, в "Эсенбога" рейсы Pegasus из Одессы стыкуются со всеми рейсами маршрутной сети авиакомпании.

Пресс-секретарь напомнила, что безвизовый режим между Украиной с Турцией вступил в силу 1 августа 2012 года, 1 июня этого года вступило в силу Соглашение о поездках граждан Украины и Турции по внутренним паспортам в виде ID-карт.

По данным Болянской, авиакомпания Pegasus Airlines основана в 1990 году. Позиционирует себя как low-cost перевозчик. Выполняет полеты в 103 пункта назначения в 40 странах мира.

Как сообщал УНИАН, в июне Pegasus Airlines увеличила количество рейсов между Киевом (Жуляны) и Анкарой с четырех до семи в неделю.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.