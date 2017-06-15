"Укрзализныця" с 6 июля запустит поезд Мариуполь–Харьков

Публичная акционерная компания «Укрзализныця» с 6 июля запустит пассажирский поезд по маршруту Мариуполь–Харьков, сообщила пресс-служба компании.

«Укрзализныця» продолжает развивать железнодорожное сообщение с подконтрольными городами востока Украины. Так, с 6 июля планируется назначить поезд Мариуполь–Харьков», – говорится в сообщении.

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По словам председателя правления «Укрзализныци» Войцеха Балчуна, в настоящее время железнодорожники разрабатывают график курсирования этого поезда, предполагается, что он будет состоять из 16 вагонов.

«Мы очень хорошо понимаем, насколько важно развивать железнодорожное сообщение с Приазовьем. Железная дорога – это чуть ли не единственный доступный транспорт для жителей этого региона», – отмечает Балчун.

В пресс-службе напомнили, что с 20 июня начнет курсировать поезд №192/191 Одесса–Мариуполь.

Как сообщал УНИАН, в направлении Мариуполя следуют поезда №69/70 Мариуполь–Львов, №103/104 Мариуполь–Киев, №83/84 Мариуполь–Киев.