"Деньги есть": Гройсман требует продолжать строительство мостов в Запорожье "открыто и прозрачно"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время рабочего визита в Запорожскую область проинспектировал ход строительства мостовых переходов через реку Днепр в Запорожье.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер напомнил, что в 2017 году из бюджета было выделено достаточно средств для продолжения работ.

«В бюджете этого года отдельной строкой, как мы и обещали, определили 250 млн грн на достройку этого моста. Кроме того, 100 млн, как и обещала, выделила местная власть. Фактически, в доступе есть 350 млн - это хороший вклад для продолжения строительства, - сказал Гройсман. - Деньги есть. Мое требование единственное – не останавливать работы, продолжать строительство и делать это абсолютно открыто и прозрачно».

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Гройсман также напомним присутствующим чиновникам и журналистам, что был на указанных объектах осенью прошлого года и, по его словам, темпы строительных работ являются недопустимыми.

Премьер-министр потребовал от представителей местной власти лично информировать его о темпах строительства.

Как сообщал УНИАН, проект строительства мостовых переходов через Днепр в Запорожье был утвержден Госкомитетом строительства и архитектуры в 2002 году. Строительство двух мостов, которые должны были соединить левобережную часть Запорожья с островом Хортица и Хортицу - с правобережной частью города, планировалось осуществить до 2010 года. Однако чиновники и подрядчики (которых неоднократно меняли) заявляли о проблемах с финансированием, из-за чего сроки завершения работ смещались, а стоимость росла. На сегодняшний день выполнены практически в полном объеме только подъездные пути к мостовым переходам и транспортные развязки. Мостов нет - построены опоры и незначительная часть мостовых конструкций.

В мае 2014 года Управление СБУ в Запорожской области открыло уголовное производство по факту присвоения 134 млн грн, выделенных из госбюджета на строительство мостовых переходов (ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).