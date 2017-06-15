Афера на 100 миллионов: СБУ разоблачила закупку чиновниками "Укрзализныци" некачественных запчастей (видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили механизм регулярного приобретения чиновниками «Укрзализныци» некачественной продукции почти на 100 млн грн.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители установили, что чиновники общества регулярно закупали контрафактные запасные части для тягового подвижного состава.

«Сотрудники спецслужбы задокументировали, что должностные лица Департамента локомотивного хозяйства способствовали закупке и эксплуатации обществом продукции ненадлежащего качества. Использование некачественных запасных частей производственными подразделениями «Укрзализныци», одного из тепловозоремонтных заводов и семью локомотивными депо приводило, в частности, к постоянному выходу из строя десятков тепловозов и длительным простоям на внеплановых ремонтах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аферы должностных лиц «Укрзализныця» не смогла обеспечить в полном объеме перевозку продукции металлургических комбинатов. Это, соответственно, привело к недополучению госпредприятием доходов, сокращению объемов валютной выручки и уменьшению поступлений в бюджеты всех уровней.

Во время обысков в структурных подразделениях «Укрзализныци» и офисах коммерческих структур оперативники СБУ изъяли документацию, подтверждающую закупку чиновниками неликвидных запчастей.

«В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, одному из руководителей Департамента локомотивного хозяйства ОАО «Украинская железная дорога» сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие», - добавили в пресс-центре.