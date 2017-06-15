Глава Житомирской ОГА требует до ноября завершить строительство моста в Рыжанах

Председатель Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич поставил задачу завершить до ноября этого года строительство моста через реку Ирша в селе Рыжаны Хорошевского района области.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Гундич дал сегодня строителям во время рабочей поездки в Хорошевский район, где представил нового руководителя Хорошевской администрации Галину Ширченко.

По словам Гундича, к 1 ноября строительство моста через реку Ирша в селе Рыжаны на автодороге М-06 должно быть обязательно завершено.

«Строительство моста через реку Ирша начато еще в 2011 году. До 1 ноября 2017 года мы завершим работы на этом важном объекте. Стоимость проекта составляет 5,8 млн гривен. В этом году из областного бюджета уже выделено 500 тыс. грн. Учитывая сумму, которая поступит из государственного бюджета на ремонт объекта, планируем выделить еще дополнительно 10% для завершения работ», – сказал Гундич.

Также председатель ОГА подчеркнул, что согласно Стратегии устойчивого развития страны, 2017-й – это год дорог в Украине.

«Поэтому внимание будет уделяться не только ремонтам дорог, но и развитию дорожной инфраструктуры, в которую входят мосты и проект Северного обхода Житомира», - сказал он.

Так, в частности, для завершения ремонтных работ моста до конца октября этого года подрядчик ООО «Европлюсбуд» должен обустроить оклеивальную гидроизоляцию и подходы к мосту, положить на нем асфальтобетонное покрытие, обеспечить укрепление конусов, и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время рабочей поездки в Хорошевский район Гундич проинспектировал, как выполняются работы на объектах, которые финансируются из государственного и областного бюджетов.

Гундич ознакомился с тем, как проходит утепление Хорошевской гимназии и насколько активно ведется строительство моста в Рыжанах.

По данным пресс-службы Житомирской ОГА, автомобильная дорога в Рыжанах ( а/д М-06-Красноармейск-Новая Боровая-Осиповка), что проходит через мост, относится к дорогам местного значения. Общая длина моста, который ремонтируется – 66,8 м.