Пассажирский поезд "пяти столиц" запустят до конца года

Министерство инфраструктуры намерено запустить пассажирский поезд "пяти столиц" по маршруту Киев - Минск - Вильнюс - Рига - Таллинн до конца 2017 года.

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Как сообщила пресс-служба министерства, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с министром транспорта и связи Литвы Рокасом Масюлисом.

"Мы рассчитываем, что сможем запустить поезд «пяти столиц» уже до конца года, и этот маршрут будет пользоваться спросом среди пассажиров", - цитирует пресс-служба министра.

Омелян подчеркнул важность развития мультимодальных перевозок и положительных результатах работы поезда «Викинг».

«Убежден, что сочетание технологий успешно реализованных транспортных проектов в странах регионов Балтийского, Черного и Каспийского морей позволит достичь максимально успешных результатов по формированию новых эффективных логистических решений организации перевозочного процесса Европа - Азия – Европа. К концу 2017 года запланировано завершение исследования по организации цифрового сопровождения перевозок по маршруту поезда «Викинг». По инициативе украинской стороны планируется привлечение к указанному проекту Грузии, Молдовы и Азербайджана, и на следующем этапе и Польши, Венгрии, Словакии», - цитирует пресс-служба министра.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Владимир Омелян заявил, что Министерство инфраструктуры намерено запустить пассажирский поезд "пяти столиц" по маршруту Киев - Минск - Вильнюс - Рига - Таллинн.

Поезд комбинированного транспорта «Викинг» курсирует с 2003 года по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Драугисте (Литва). Общая длина маршрута составляет 1766 км, время в пути – 52 часа. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.