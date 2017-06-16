"Укрзализныця" с начала года получила 100 миллионов прибыли – Балчун

Публичная акционерная компания «Укрзализныця» за 5 месяцев 2017 года получила 100 млн грн чистой прибыли, а финансовый результат по сравнению с предыдущем годом улучшился на 1 млрд грн.

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Об этом заявил председатель правления «Укрзализныци» Войцех Балчун, сообщает пресс-служба компании.

Он также сообщил, что доходы «Укрзализныци» за 5 месяцев выросли более чем на 8%, а динамика роста затрат составила 4,5%, что и обусловило улучшение финансового результата.

Кроме того, по словам Балчуна, за 5 месяцев «Укрзализныця» освоила капитальные инвестиции на сумму 2,5 млрд грн, также удалось уменьшить кредитный портфель общества на 3,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, акционерная госкомпания «Укрзализныця» планирует получить 1,2 млрд грн прибыли в 2017 году против 7,3 млрд грн убытка в 2016 году.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.