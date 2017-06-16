В Европе растут продажи легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (ЕС, без учета Мальты) в январе-мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 5,3% - до 6,719 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

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Согласно опубликованным данным, за анализируемый период все основные европейские рынки показали рост. Регистрации автомобилей в Италии увеличились на 8,1%, в Испании - на 7,3%, Германии – на 4,7%, во Франции - на 3,3%, в Великобритании - снизились на 0,6%.

Согласно сообщению, в мае 2017 года по сравнению с прошлогодним показателем продажи авто в ЕС выросли на 7,6% - до 1,386 млн единиц. Как отмечается в сообщении, в количественном выражении этот результат близок к уровню мая 2007 года – незадолго до того, как экономический кризис затронул автопром.

По итогам мая рост продаж автомобилей продемонстрировали почти все крупнейшие авторынки Евросоюза. В частности, рост авторынка произошёл в Германии – 12,9%, Испания – 11,2%, Франции – 8,9% и Италии - 8,2%. И только британский рынок показал снижение на 8,5% в прошлом месяце.

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Лидерами по объему продаж по-прежнему остаются Германия – 323,9 тыс. авто, Италия – 204,11 тыс. и Франция - 1791,4 тыс.

Лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. При этом продажи компании по сравнению с прошлогодним результатом выросли на 8,2% – до 335,18 тыс. автомобилей. Рыночная доля компании в мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года незначительно выросла до 24,2% с 24%.

Компания Renault, занимает второе место с результатом 151,8 тыс. проданных авто, показав при этом рост продаж на 10,2%, а доля компании незначительно выросла до 10,9%.

Автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в апреле по сравнению с прошлогодним показателем снизил объем продаж на 4,7% - до 141,55 тыс. единиц, доля компании на рынке снизилась с 10,5% до 10,2%.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (ЕС, без учета Мальты) в январе-апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 4,7% - до 5,333 млн единиц.

По итогам 2016 года продажи легковых автомобилей в ЕС выросли на 6,8% – до 14,6 млн штук.

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.