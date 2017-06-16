В столице завтра состоится "Парад трамваев" по случаю 125-летия киевского электрического трамвая

17 июня на Контрактовой площади в Киеве будут отмечать 125-летие киевского электрического трамвая, в рамках празднования пройдет «Парад трамваев» с демонстрацией более 20 моделей разных времен - от самых старых до самых современных вагонов, в разные времена перевозивших пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

Также гостям мероприятия покажут спецтехнику предприятия. Всего будет представлено более 30 единиц подвижного состава.

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Открытие экспозиции - в 10.00. В программе мероприятий - концерт, выступление барабанщиц, праздничный торт и погашение юбилейной марки.

Для детей запланирована специальная программа: будет курсировать детский паровоз; будет работать развлекательная площадка с разнообразными активными и интерактивными играми, в частности, мобильная библиотека на колесах «Книжкобус». Детей ждет бесплатное мороженое, сладкая вата и сладости.