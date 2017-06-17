СБУ запретила использование российских почтовых сервисов при регистрации доменных имен

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила использовать российские почтовые сервисы при регистрации доменных имен. Об этом говорится в письме Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ в адрес Интернет Ассоциации Украины (которая и опубликовала документ).

Как поясняется в письме, указанным департаментом "в соответствии с Законом Украины о "Службе безопасности Украины", проводятся мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности государства".

"В ходе осуществления комплекса указанных мероприятий выявлены нарушения требований действующего законодательства со стороны собственников доменных имен в зоне "*ua", "*укр" в т.ч. "gov.ua". В частности, для управления доменными именами используются почтовые сервисы российских компаний "Яндекс" и "Mail.ru", в отношении которых введены специальные ограничения в соответствии с Указом Президента от 15.05.2017 №133 "О Решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе.

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Департамент просит "с целью недопущения нанесения вреда информационной безопасности Украины… провести разъяснительную работу с регистраторами доменных имен об ограничении использования российских почтовых сервисов при регистрации и управлении доменными именами".

Напомним, 17 мая вступил в силу указ президента, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении экономических и других санкций. В новом санкционном списке оказались 1228 физических и 468 юридических лиц. В этом году Украина впервые ввела санкции в отношении российских компаний интернет- и медиаотрасли, таких как Mail.ru Group, "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также под ограничительные меры попал ряд российских СМИ: медиахолдинг "РБК", "Звезда", "ТНТ", "Москва Медиа", "Россия сегодня" (РИА "Новости"), "Наше радио", "НТВ-Плюс", НТВ, "Первый канал", "Россия 24", "РТР-Планета", а также производители антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб" и поставщики популярных ERP-систем ООО "1С", ООО "Корпорация "Парус", ЗАО "Галактика Центр".