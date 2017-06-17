В Киеве прошел "Парад трамваев"

Сегодня, 17 июня, на Контрактовой площади к 125-летию киевского электрического трамвая состоялся "Парад трамваев", где посетителям представили разные модели трамваев.

На мероприятии представили экспозицию из более чем тридцати моделей трамваев разных времен и видов: от самых старых до самых современных вагонов, а также спецтехника. Гости могли не только посмотреть на них, но и зайти внутрь, посидеть, а также почитать об особенностях каждой модели.

В параде принимали участие разнообразные виды трамваев: копия первого трамвая, а также технические трамваи - поливочный и трамвай, предназначенный для посыпания песка. Кроме того были презентованы новейшие образцы трамвая Electron.

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Кроме трамваев, присутствовали образцы старых автобусов и даже копия киевской конки.

Также на открытии выступали музыканты и барабанщицы.

Отметим, что именно в Киеве 13 июня 1892 года появился первый трамвай из всех городов и Украины, и тогдашней Российской империи. Его запустили почти на 20 лет раньше, чем в Санкт-Петербурге и Москве.