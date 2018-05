Airbus показал обновленную версию крупнейшего пассажирского авиалайнера A380

Ведущий европейский авиастроительный концерн Airbus в воскресенье, 18 июня, представил обновленную версию крупнейшего в мире пассажирского авиалайнера A380. Новый самолет будет иметь название A380plus, передает Deutsche Welle

Среди нововведений - новый дизайн крыла, который, как утверждают в компании, должен на 4 процента сократить расход топлива, а также оптимизация пространства в салоне, которая позволит увеличить количество мест.

Обновления были представлены за день до открытия Парижского авиасалона в Ле Бурже. Как сообщает Reuters, в Airbus надеются, что модернизация позволит увеличить спрос на двухпалубный авиалайнер.

New Airbus A380 Plus at Le Bourget #avgeek#airbus#a380#a380pluspic.twitter.com/SC42HnaPFy