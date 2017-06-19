Во Франции стартует крупнейшее авиашоу – Украина представит свой новый самолет (фото, видео)

Международный Парижский авиасалон (неофициально он именуется «Ле Бурже» по названию городка под Парижем и его аэропорта) пройдет 19-25 июня в 52-й раз. Это крупнейшее авиашоу в мире.

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Статистику этого года организатор (Французская ассоциация аэрокосмической промышленности - GIFAS), еще не раскрывал. В 2015 г. шоу посетили 149 900 представителей компаний, 201 600 простых зрителей, свыше 2300 компаний представили экспозиции.

На шоу в этом году будут выставлены 130 самолетов и вертолетов, говорится на сайте авиасалона. В летной программе примут участие 36 образцов техники из семи стран, сообщают «Ведомости».

Украина представит в Ле Бурже свой новый среднемагистральный грузовой самолет Ан-132Д. Его разработал госхолдинг «Антонов», первый полет состоялся в марте этого года.

По одному самолету малой авиации поднимут в воздух Япония и Турция, два самолета представит Германия.

Бразильская Embraer покажет в полете один из своих региональных и один из военных самолетов. Шесть полетов совершит американская техника, Франция вне конкуренции - 23 полёта.

Российский госхолдинг Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) покажет только макеты всей свой гражданской линейки.

Самой ожидаемой частью программы считается полеты мировых аэрокосмических лидеров - Airbus и Boeing. Французский производитель поднимет в воздух среднемагистральный самолет нового поколения А321 Neo и новейшего представителя дальнемагистрального семейств А350 - лайнер А350-1000. Оба самолета еще не поставляются авиакомпаниям.

Boeing покажет в полете свой новейший среднемагистральный лайнер В737 Мах 9. Это семейство - самый быстропродаваемый самолет в истории Американской корпорации, в апреле В737 Мах 8 был поставлен стартовому эксплуатанту, авиакомпании Malindo Air, но на лайнеры В737 Мах уже получено 3700 заказов от 87 авиакомпаний.

Также Boeing и Airbus представят в статической и летной программе военные самолеты и вертолеты.