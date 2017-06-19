Гройсман рассказал, когда выделят деньги на магистраль Львов-Николаев

Кабинет министров Украины планирует до октября выделить 2 млрд грн на строительство магистрали Львов - Тернополь - Хмельницкий - Винница - Умань - Одесса - Николаев.

Читайте такжеСократить смертность в ДТП на 50%: Кабмин утвердил стратегию повышения безопасности на дорогах

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на селекторном совещании в Киеве.

«Что касается дорог - мы предлагаем в проекте изменений в госбюджете, там, где субсидии, предусмотреть 1 млрд грн на строительство дороги Львов - Тернополь - Хмельницкий - Винница - Умань - Одесса - Николаев. Если поддержит украинский парламент, будет выделен этот миллиард. Начнете работы по всей территории. Я думаю, что мы в сентябре, после перевыполнения бюджета, выделим еще такую же сумму, чтобы до конца года мы сделали существенный объем работ», - сказал Гройсман.

При этом премьер отметил, что правительство до сих пор не получило от Национального банка 10 млрд грн от репрофайлинга (реструктуризации с продлением срока обращения) облигаций внутреннего государственного займа, которые должны пойти на дорожное строительство в текущем году.

«От Национального банка мы до сих пор не получили средства, хоть это и предусмотрено бюджетом», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее глава правительства заявлял, что Кабинет министров Украины планирует в середине июля выделить 2 млрд грн на строительство магистрали Львов - Тернополь - Хмельницкий - Винница - Умань - Одесса - Николаев.

В текущем году правительство намерено увеличить финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом – до 30 млрд грн.

По данным «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.