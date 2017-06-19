Украину соединили с огромной европейской велодорожкой

Словакия завершила строительство велодорожек в Кошицком и Прешовском краях, а также в Закарпатской области Украины

Об этом сообщила координатор проекта Адриана Шебешова, передает Mukachevo.net.

Воплощение проекта стоимостью 240 тыс. евро продолжалось 11 месяцев. Партнерами проекта стал ряд организаций Словакии, а также Киевская Ассоциация велосипедистов.

Проект является частью масштабного европейского маршрута, который должен соединить велодорожкой норвежский город Нордкап с греческими Афинами. Маршрут составляет около 6000 километров, а его часть проходит через восточную Словакию. Сочетается этот маршрут с Закарпатьем в районе Убли.