Украину соединили с огромной европейской велодорожкой
16:36, 19 июня 2017Транспорт/Связь
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Проект является частью масштабного европейского маршрута, который должен соединить велодорожкой норвежский город Нордкап с греческими Афинами.
Сочетается этот маршрут с Закарпатьем в районе Убли / фото Mukachevo.net
Словакия завершила строительство велодорожек в Кошицком и Прешовском краях, а также в Закарпатской области Украины
Об этом сообщила координатор проекта Адриана Шебешова, передает Mukachevo.net.
Воплощение проекта стоимостью 240 тыс. евро продолжалось 11 месяцев. Партнерами проекта стал ряд организаций Словакии, а также Киевская Ассоциация велосипедистов.
Проект является частью масштабного европейского маршрута, который должен соединить велодорожкой норвежский город Нордкап с греческими Афинами. Маршрут составляет около 6000 километров, а его часть проходит через восточную Словакию. Сочетается этот маршрут с Закарпатьем в районе Убли.
Маршрут составляет около 6000 километров
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