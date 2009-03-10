В Польше продажа новых автомобилей выросла

В Польше в феврале, несмотря на кризис в автомобильной индустрии в Европейском Союзе, продано свыше 30 тыс. новых автомобилей, что на 13% больше показателя января и на 7% февраля прошлого года.

Как пишет Gazeta Wyborcza, лучшие показатели динамики продажи новых авто были только в Германии, где продажи выросли на 22%.

«В январе продажа авто в Польше уменьшилась всего на 5% - меньше всего в ЕС, где средний уровень снижения составил 27%», - отмечает газета.

Издание подчеркивает, что в последнее время много автомобилей в Польше покупают немецкие граждане, которые выигрывают на слабом курсе злотого и экономят на уплате налога.

По данным газеты, некоторые автомобили в Польше можно купить даже на 6 тыс. долларов дешевле, чем в Германии.

«В Польше новые автомобили самые дешевые в Европе», - утверждает председатель правления Польского союза автомобильной промышленности Якуб ФАРИШЬ.

В то же время, по его данным, иностранцы купили всего 10-15% всех новых автомобилей, а остальные - поляки, которые хотят воспользоваться моментом - приобрести автомобиль по более низким ценам, которые, по их мнению, могут удержаться недолго.

Как сообщал УНИАН, в феврале польское правительство заявило о намерении вернуть 22% НДС тем, кто покупает новый автомобиль и сдает старый на металлолом для того, чтобы стимулировать продажи в одной из важнейших для польской экономики отраслей.

Справка УНИАН. В 2008 году граждане 38-миллионной Польши приобрели 320 тыс. новых автомобилей, что на 9% больше показателей предыдущего года.

В прошлом году поляки также ввезли в страну свыше 1,1 млн. старых автомобилей из стран Европейского Союза, в который входит Польша с 2004 года, что на 11% больше, чем в предыдущем году.

По данным института Samar, который исследует автомобильный рынок Польши, в начале этого года в стране было зарегистрировано почти 14,6 млн. частных автомобилей, что на 9% больше показателей начала прошлого года.