Тестовый режим: "Новая почта" запустила сервис электронных денег

Крупнейшая украинская компания экспресс-доставки "Новая почта" и компания "Пост Финанс", которая под брендом Forpost предоставляет услугу денежных переводов в отделениях "Новой почты", запустила в тестовом режиме сервис электронных денег для клиентов, работающих в сегменте онлайн-торговли. Об этом сообщила пресс-служба компании "Новая почта".

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"Клиентам "Новой почты", работающим в сегменте онлайн-торговли, уже доступны электронные деньги. Процессинг электронных денег работает через платежную систему Forpost в тестовом режиме", – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Новая почта" планирует превратить виртуальный кошелек в полноценное платежное средство, которое даст возможность быстро рассчитываться за покупки, услуги, в том числе коммунальные. "Электронные деньги особенно заинтересуют игроков рынка e-commerce (онлайн-торговли – УНИАН), в том числе интернет-магазины, которые осуществляют курьерскую доставку товаров с "Новой почтой", – сказано в сообщении.

Генеральный директор компании "Пост Финанс" Андрей Кривошапко отметил, что рынок электронных денег в Украине еще очень молод.

"Запуская собственный процессинг электронных финансов, мы предоставляем клиентам "Пост Финанс" и "Новой почты" новые технологические возможности для легкого расчета за товары и услуги. Уверен, что мы быстро найдем свое место на украинском рынке электронных денег, который только начинает набирать обороты", - прокомментировал Кривошапко.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая украинская компания экспресс-доставки "Новая почта" в январе-марте 2017 года увеличила количество отправлений на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 31 миллиона посылок.

"Новая почта" основана в 2001 году как оператор по экспресс-доставке, который предоставляет услуги доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины.

Кроме предприятия "Новая почта", в группу компаний экспресс-доставки входят "Новая почта интернешнл" (услуга международной доставки, представительства в других странах), "Новая почта логистик" (услуга выполнения заказа для корпоративных клиентов) и "Пост Финанс", которая под брендом Forpost предоставляет услугу денежных переводов в отделениях "Новой почты".

Компания "Пост Финанс" работает на рынке финансовых услуг Украины с 2012 года. По данным на І квартал 2017 года, компания обслуживает клиентов в более чем 2360 кассах, осуществляя денежные переводы через международные и внутригосударственные платежные системы.