Авиасалон Le Bourget-2017: дебют украинского Ан-132D, крупнейший в мире лайнер Airbus A380plus и летающее авто (видео)

На выставке Le Bourget-2017 свои новинки представляют авиапроизводители из 47 стран. Европейский концерн Airbus показал самый крупный воздушный лайнер в мире. Новая модель получила название Airbus A380plus. Самолет сможет брать на борт 933 пассажиров, что на 80 больше, как раньше.

На Le Bourget-2017 представят американский истребитель – самолет-невидимку F-35. Также производители собираются показать инновационное решение для перегруженных городов. Изобретение имеет название "летающий автомобиль".

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Одним из дебютантов на Le Bourget-2017 был украинский транспортный самолет Ан-132D. Особенностью Ан-132D является его приспособленность к эксплуатации в различных климатических условиях, а также на высокогорных и неподготовленных аэродромах.

Авиасалон в Париже продлится до 25 июня.