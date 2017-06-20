"Антонов" показал, как украинский Ан-132D покорил небо в Ле Бурже (видео)

На Paris Air Show-2017 в понедельник, 19 июня, в Ле Бурже под Парижем состоялся демонстрационный полет украинского самолета Ан-132D. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал "Антонов".

Как сообщал УНИАН, особенностью самолета Ан-132D является его приспособленность к эксплуатации в различных климатических условиях, особенно в условиях жаркого климата, высокогорных и неподготовленных аэродромах.

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Грузоподъемность Ан-132 составляет 9200 кг, длина – 24,6 метра, высота – 8,8 метра, размах крыла – 29 метров.

31 марта состоялся первый полет самолета-демонстратора Ан-132D. Полет проходил по маршруту аэродром "Святошин" (г. Киев) – аэродром "Киев-Антонов" (пгт Гостомель).