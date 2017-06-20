"Мы сделаем украинские дороги": Гройсман готовит план дорожного строительства по каждой области

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости разработать среднесрочный план дорожного строительства по каждой области и по дорогам как общенационального, так и местного значения.

Читайте такжеСократить смертность в ДТП на 50%: Кабмин утвердил стратегию повышения безопасности на дорогах

Об этом глава правительства заявил в ходе ознакомления с ходом ремонта дороги М-04 Знаменка – Луганск – Изварино.

«Представляете, не было документа, как мы будем развивать дороги, что делать в первую, вторую и третью очередь. Вот так кому-то попалась на глаза одна дорога, по которой он ездит – и он делает эту дорогу. Моя задача – чтобы в каждой области был план действий как по местным дорогам, так и по всей стране и, соответственно, чтобы мы системно подходили к этому целой год. Чтобы все понимали, что нужно делать в этом году, что – в следующем, что – через пять лет. И тогда ситуация будет меняться достаточно позитивно. Мы сделаем украинские дороги. За выполнение плана будут отвечать «Укравтодор», облавтодоры, местная власть», – сказал премьер.

По словам Гройсмана, реализовать среднесрочный план позволит создание с 1 января 2018 года Дорожного фонда, который обеспечит финансовыми ресурсами строительство и ремонт дорожной инфраструктуры.

«Со следующего года начинает работать Дорожный фонд, который мы создали и фактически запускаем с 1 января. Это децентрализация дорог, совсем иная система финансирования и другая система ответственности на местах. Мы же передаем не только ресурсы, но и полномочия. Мы передали сотни миллиардов на места, за которые должны быть в том числе решены проблемы украинских дорог», – отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен в течение 5-7 лет привести в нормальное состояние дорожную инфраструктуру страны, 95% из которой изношено.

По словам Гройсмана, Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом – до 30 млрд грн.

По данным «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.

В 2018 году планируется запуск Дорожного фонда, призванного обеспечить достаточное финансирование дорожной инфраструктуры.