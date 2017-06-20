Дороги до Ахтырки, Волчанска и Печенег будут капитально отремонтированы

Как отметил начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец, на прошлой неделе большое внимание уделялось обустройству дороги Киев-Харьков-Довжанский. В частности, начаты работы по устройству нового покрытия - 3,2 км (было использовано более 6 тыс. тонн асфальтобетона), сообщает Дозор.

Читайте такжеГройсман рассказал, когда выделят деньги на магистраль Львов-Николаев«Работы проходили не только на въезде в Изюм, но и на мосту, где работает несколько бригад дорожников. Они армируют и бетонируют плиты и через 2 недели перейдут к обустройству асфальтобетонного покрытия», - сообщил Евгений Зражевец.

Он также перечислил другие направления, на которых идет ремонт. Это Харьков-Волчанск, Харьков-Печенеги, Харьков-Ахтырка. По словам главного дорожника области, на этих дорогах через неделю начнутся масштабные ремонтные работы.

«Уже завозится материал, - сказал Евгений Зражавец - Нюансы ремонта мы обсудили во время технического совещания с подрядчиками, которые победили в последних тендерах».

Кроме того Евгений Зражевец сообщил, что продолжаются работы по капитальному ремонту путепровода возле села Губаревка Богодуховского района. Так, сейчас ремонтники разбирают береговые опоры и демонтируют конструкции старого путепровода, обустраивают котлованы под опоры. На объект уже завезли строительные материалы для устройства новых опор.

Также было уложено 300 погонных метров нового покрытия на участке от поворота на г. Купянск в сторону села Малиновка, 12 км верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на участке от села Первомайское в сторону г. Купянск. Начаты подготовительные работы по подготовке и планированию обочины 22 - 24 км дороги Мерефа - Лозовая - Павлоград.

По данным Евгения Зражевца, с 13 по 20 июня выполнялись работы по ликвидации ямочности горячим асфальтобетоном на автодорогах Киев-Харьков-Довжанский (Полтавское и Донецкое направление), Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта (в пределах города Мерефа), Богодухов-Валки-Новая Водолага, Харьков-Золочев, Чугуев-Меловое, Мерефа-Лозовая-Павлоград и других. Всего за это время ликвидировано более 15 тыс. кв. м ям и использовано 1820 тонн асфальтобетона.