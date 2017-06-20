Гройсман обещает украинцам нормальные дороги в течении 3-7 лет

Украинские дороги будут приведены в нормальное состояние в течение 3-7 лет, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе инспекции автодорог в Белоцерковском районе Киевской области.

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«Мы фактически за 3-5-7 лет приведём украинские дороги в абсолютно нормальное качественное состояние», - сказал он.

По словам Гройсмана, дороги необходимо строить по всей стране, а не в отдельных регионах.

«Я подчеркиваю, что необходимо делать дороги по всей стране, а не как в прошлые годы, когда не было войны, делали 1-2 дороги потому, что там кто-то ездит», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в текущем году правительство намерено увеличить финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом – до 30 млрд грн. По данным «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.

Кабинет министров Украины планирует выделить 154 млрд грн на дорожную инфраструктуру в 2018-2020 годах.