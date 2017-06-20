В Киеве на проверку мостов выделили 30 миллионов

Балансодержателю мостовых сооружений - КП «Киевавтодормост» - выделены целевые средства в сумме 30 млн грн на специальное обследование 63 сооружений.

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Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Геннадий Плис, сообщает пресс-служба КГГА.

Сейчас проводится процедура определения исполнителей обследования.

«Ориентировочная дата предоставления всех технических отчетов по результатам обследования - ноябрь текущего года», - отметил Плис.

В пресс-службе отметили, что после проведения экспертного обследования власть будет иметь полное представление о состоянии столичных мостов и сможет принимать необходимые меры для их улучшения.

«Много лет подряд мосты только эксплуатировались, и сегодня мы видим последствия того, как по городу курсировали большие грузовики, дороги существенно изношены не только из-за того, что они длительное время вообще не ремонтировались, но и из-за ненадлежащей эксплуатации. Напомню, что в прошлом мы отремонтировали рекордные 200 километров дорог», – цитирует пресс-служба Плиса.

Как сообщал УНИАН, ранее директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко сообщал, что в Киеве насчитывается 514 потенциально опасных объектов инфраструктуры, авария на которых приведет к серьезным последствиям.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что из существующих в Украине 17 тыс. мостов больше половины - около 9 тыс. - находятся в аварийном состоянии.