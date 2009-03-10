Ж/д профсоюз заявляет о возможной забастовке

Профсоюз железнодорожников не исключает возможности забастовки из-за решения ВР уменьшить вдвое зарплатный фонд

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины возмущен решением Верховной Рады Украины от 3 марта 2009 года относительно уменьшения в два раза фонда оплаты труда предприятий-монополистов и требует немедленной его отмены.

Как сообщили УНИАН в профсоюзе, соответствующую телеграмму направил председатель профсоюза Вадим ТКАЧЕВ в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как отмечается в сообщении, 12 марта т.г. состоится конференция профсоюза, на рассмотрение которой будет вынесен вопрос о проведении акций протеста железнодорожников в связи с нарушением их трудовых прав.

«Железнодорожники готовы к крайним действиям, включая забастовку», – говорится в телеграмме.

Как отмечают в профсоюзе, железнодорожников со среднемесячной заработной платой в 2 тыс. грн. приравняли к должностным лицам, чья зарплата достигает нескольких десятков тысяч гривен. «Железные дороги хоть и считаются предприятиями-монополистами, но не финансируются из государственного бюджета, зарабатывают средства на свои потребности самостоятельно, отчисляя еще и львиную долю в госбюджет и социальные фонды», – отмечается в телеграмме.

Как сообщалось ранее, 3 марта 2009 года Верховная Рада Украины постановила вдвое уменьшить зарплату Президенту, премьеру, народным депутатам и другим высоким должностным лицам. За принятие соответствующего постановления «О мерах по упорядочению отдельных расходов Государственного бюджета Украины» проголосовали 374 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении указывается, что с целью сокращения в период финансово-экономического кризиса расходов государственного бюджета Украины на материально-техническое обеспечение органов государственной власти, оплату труда, социально-бытовое обеспечение должностных лиц этих органов Верховная Рада поручила Кабинету Министров упорядочить заработную плату Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, премьер-министра Украины, вице-премьер-министров, народных депутатов, руководящего состава СНБО, Секретариата Президента, Государственного управления делами, аппарата ВР, Секретариата Кабинета Министров, руководителей других центральных органов исполнительной власти, председателей областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций временно до 1 января 2010 года. При этом предусматривается, что зарплата уменьшится вдвое от максимального размера оклада этих должностных лиц.

Верховная Рада также поручила Кабинету Министров срочно, до 16 марта 2009 года, подать ей на рассмотрение предложения о внесении изменений в законодательные акты, направленные на упорядочение оплаты труда работников НБУ, соответствующих государственных учреждений и организаций, предусмотрев при этом уменьшение максимального размера их заработной платы не менее чем вдвое.

Также Кабмин должен принять решение относительно уменьшения вдвое фонда оплаты труда государственных предприятий-монополистов.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.