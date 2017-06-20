Авиакомпания МАУ объяснила, что причиной "языкового скандала" стала ошибка пассажира, а не языковая дискриминация

Обвинения гражданина Канады Юрия Шевчука в адрес авиакомпании МАУ беспочвенны, но очень серьезные, подчеркнули в компании.

Юристы авиаперевозчика МАУ готовят судебные иски против гражданина Канады Юрия Шевчука, который публично обвиняет авиаперевозчика в языковой дискриминации, заявляя, что его билет был аннулирован якобы из-за то, что он говорил на украинском.

Об этом заявили пресс-службе МАУ, отметив, что сообщат руководство Колумбийского университета, где Шевчук работает преподавателем, о его некорректном поведении.

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Как отмечают в МАУ, после проверки выяснилось, что проблемы у пассажира возникли из-за нарушения им правил перелета, а "языковой вопрос" был использовано лишь для привлечения внимания.

В пресс-службе пояснили, что маршрут Шевчука состоял из четырех участков перевозки, и по международным правилам полетов пассажир должен осуществлять перелеты в такой последовательности, которая указана в билете.

"Об этих элементарных правилах знают все, кто часто путешествует. Но после успешного перелета на первом сегменте, он не прибыл на посадку на вторую и третью участки перевозки. При этом никоим образом не уведомил авиаперевозчика о своем намерении продолжить воздушное путешествие. Это нарушение привело к аннуляции билета автоматической системой бронирования", - объяснили в компании.

Как говорится в сообщении, сотрудники наземной службы пошли навстречу пассажиру и "вручную" внесли соответствующие изменения в систему бронирования, что позволило ему продолжить путешествие.

"Но пассажиру Шевчуку показалось, что причиной его проблем являются не собственные ошибки, а тот факт, что он говорил на украинском языке", - отметили в МАУ.

В компании подчеркнули, что причиной возмущения пассажира Шевчука являются эмоции, а не языковая дискриминация.

"На территории аэропорта в Барселоне любая международная авиакомпания обслуживает пассажиров на испанском или английском языках. В этом случае совершенно случайно сотрудница наземной службы оказалась львовянкой, которая безупречно владеет украинским. Поэтому Юрию Шевчуку был предоставлен качественный сервис на родном языке. И, несмотря на собственные ошибки, преподаватель Колумбийского университета удачно долетел из Барселоны в Киев", - сообщили в МАУ.