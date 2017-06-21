Стал известен победитель конкурса на должность главы Государственного космического агентства

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала главного конструктора и начальника конструкторского бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов КБ "Южное" (г. Днепр) Павла Дегтяренко председателем Государственного космического агентства Украины (ГКАУ).

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Как сообщает пресс-служба ГКАУ, соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник.

"По результатам конкурса на занятие вакантных должностей государственной службы категории «А» победителем конкурса определен: на должность председателя Государственного космического агентства Украины: Дегтяренко Павел Глебович», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 июля 2016 года Кабинет министров Украины уволил главу Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Любомира Сабадоша, а 15 сентября того же года Кабмин назначил и.о. главы ГКАУ Юрия Радченко.

Справка УНИАН. Глава ГКАУ назначается и увольняется на должность Кабинетом министров Украины по итогам конкурса комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы.

Государственное космическое агентство Украины является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности, осуществляет руководство порученной ему сферой управления, несет ответственность за состояние ее развития.