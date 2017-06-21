Мининфраструктуры: Украина понесет убытки из-за строительства Россией Керченского моста

Строительство Российской Федерацией моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в морские порты Мариуполь и Бердянск и уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка.

«Дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в морские порты Мариуполь и Бердянск, снижению грузооборота этих портов, торможению их развития, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины, что недопустимо», - цитирует пресс-служба Лавренюка.

По его словам, Россия, вопреки международным договоренностям, ведет строительство арки транспортного перехода через Керченский пролив.

«Сейчас Российской Федерацией, вопреки требованиям Конвенции ООН по морскому праву, договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского протока, а также ряда других международных соглашений и документов, осуществляется строительство арки транспортного перехода через Керченский пролив. Следует отметить, что никакие действия по поводу строительства указанного объекта РФ не согласовала с Украиной», - цитирует пресс-служба Лавренюка.

В пресс-службе сообщили, что Министерство транспорта Российской Федерации подготовило проект приказа о закрытии Керченского пролива в акватории его судоходной части Керчь - Еникальского канала на 23 суток в августе-сентябре 2017 года.

«Российская сторона аргументирует запрет на проход судов в указанный период постановкой арки моста транспортного перехода через Керченский пролив», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Министерство инфраструктуры Украины обратится к руководству государства и всех компетентных министерств и ведомств по поводу безотлагательного реагирования на ситуацию, которая сложилась вокруг строительства моста через Керченский пролив, в том числе и в МИД с целью направления РФ соответствующей дипломатической ноты протеста, а также к Международной морской организации (IMO).

Как сообщал УНИАН, о необходимости построить мост через Керченский пролив президент России заявил 19 марта 2014 года, сразу же после аннексии Крыма.

Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении предприятия «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга генподрядчиком строительства моста-перехода в Крым.

Власти России хотят построить этот переход до декабря 2018 года.

Некоторые эксперты скептически относятся к этой идее из-за больших экономических затрат и геологических трудностей.