Контракт с Балчуном автоматически продлен - "Укрзализныця"

Контракт с председателем правления "Укрзализныци" Войцехом Балчун формально продлен до 9 июня 2019 года. Об этом сообщает в среду пресс-служба ПАО, ссылаясь на комментарий директора по правовым вопросам Андрея Омельченко.

По его словам, в соответствии с действующим законодательством председатель правления ПАО "Укрзализныця" назначается на должность сроком на 3 года и освобождается исключительно Кабинетом министров.

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В ПАО объясняют, что, согласно части 1 ст. 39-1 Кзот Украины, если после окончания срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не требует их прекращения, действие этого договора считается продленным на неопределенный срок.

Указанное положение также подтверждается судебной практикой, также отметил Омельченко.

"Поэтому, поскольку после окончания 5 июня 2017 года срока контракта с председателем правления ПАО "Укрзализныця" от 06.06.2016 трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения (Кабинет министров не принимал никаких решений по этому поводу), действие контракта с председателем правления ПАО "Укрзализныця" Балчуном, с учетом положений части 1 ст. 39-1 и части 2 ст. 23 Кзот, формально считается продленным до 5 июня 2019 года", – говорится в комментарии.

Как известно, министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно выражал недовольство деятельностью Балчуна.

11 апреля 2017 года Омелян заявлял, что руководство "Укрзализныци" не отвечает потребностям Украины и должен быть освобожден. По его словам, решение проблем "Укрзализныци" требует кадровых решений со стороны правительства.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что решение о целесообразности продления контракта с Балчуном будет приниматься по итогам его отчета о работе за год.

Вместе с тем по состоянию на 21 июня Балчун так и не отчитывался перед правительством.