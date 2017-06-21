Контракт с Балчуном не может быть продлен автоматически - МИУ

Оснований для автоматического продления трудового контракта с председателем правления ПАО "Укрзализныця" Войцехом Балчуном - нет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, передает Delo.ua.

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"Контракт подписан на один год, срок действия с 06.06.2016 до 05.06.2017. Договор не содержит нормы относительно автоматического продления. Все изменения в контракт вносятся путем подписания дополнительных соглашений к нему", - сообщили в пресс-службе МИУ.

В МИУ напоминают, что особой формой трудового договора является контракт, в котором срок его действия, права и обязанности и ответственность сторон (в том числе и материальная), условия материального обеспечения и организации труда, условия расторжения договора, в том числе досрочного, могут устанавливаться соглашением сторон.

Частью 5 статьи 58 Закона Украины "Об акционерных обществах" установлено, что права и обязанности членов исполнительного органа акционерного общества определяются настоящим законом, другими актами законодательства и/или положениями о исполнительный орган общества, а также контрактом, заключаемым с каждым членом исполнительного органа.

В Министерстве акцентируют, что если международным договором или международным соглашением, в котором участвует Украина, установлены иные правила, чем их содержит законодательство Украины о труде, то применяются правила международного договора или международного соглашения (статья 8-1 Кзот).

"Статьей 2 Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о взаимном трудоустройстве работников, вступил в силу 19 декабря 1994 года установлено, что продолжительность работы работников, работающих у работодателей на территории другой страны, не может превышать 12 месяцев. В отдельных обоснованных случаях этот срок может быть продлен до 18 месяцев включительно по заявлению работодателя и по согласию этого работника", - напоминают в пресс-службе МИУ.

Кабинет Министров Украины распоряжением от 01.06.2016 № 410 согласовал контракт с председателем правления, одним из существенных условий которого является срок его действия.

По продолжительности действия контракта с председателем правления применяют и имеют преимущественное право нормы международного соглашения и распоряжения КМУ, которым согласован контракт, а не положения Кзот о продлении трудовых отношений.

На контрактную форму трудового договора не распространяются положения статьи 9 Кзот о том, что условия договоров о труде, которые ухудшают положение работников сравнительно с законодательством Украины о труде, являются недействительными.

"Согласно пункту 8 статьи 36 Кзот Украины основанием прекращения трудового договора предусмотрены условия, указанные в контракте. Таким образом, контракт с председателем правления ПАО "Укрзализныця" должно быть прекращено в срок, на который он был заключен, и не может быть продлен в соответствии с соглашением между Украиной и Республикой Польша", - резюмируют в Министерстве инфраструктуры Украины.

Как сообщал УНИАН, в "Укрзализныце" говорят, что контракт с председателем правления "Укрзализныци" Войцехом Балчуном формально продлен до 9 июня 2019 года.