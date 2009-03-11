BMW и Porsche увеличили продажи автомобилей в РФ

Концерны BMW и Porsche - лидеры премиум-сегмента немецкого автостроения - отмечают стремительный рост продаж на территории России. Несмотря на пессимистичный прогноз экспертов, жители стремятся вложить свои накопления в лошадиные силы, сообщает Немецкая волна.

Представители автостроительной элиты Европы делают хоть пока и осторожные, но все-таки оптимистичные прогнозы на текущий год. Особой любовью состоятельных россиян пользуются внедорожники. Это и понятно: дороги, а вернее, их отсутствие, - извечная русская проблема. По данным мюнхенского автогиганта BMW рост продаж внедорожников Х5 и Х6 составил в России с начала года почти 40 процентов.

Обзавестись полноприводным железным конем из Баварии решили 804 жителя России. Представитель пресс-службы концерна Маркус Загеман (Markus Sagemann) пока сдержан в прогнозах, но названные им цифры говорят сами за себя: "В феврале 2009 года было продано 1563 автомобиля принадлежащих нам марок - BMW, Мini и Rolls-Royce. По сравнению с февралем прошлого года это увеличение на 23,4 процента".

С начала года продано около 2,5 тысячи машин, что на 12,5 процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года. С прогнозами в BMW не торопятся, но отмечают: две трети реализуемых на территории России автомобилей - это машины премиум-класса.

Данные немецкого производителя спортивных автомобилей Porsche не многим отличаются от фирмы-конкурента. Налицо рост объемов продаж на территории России, и здесь, по словам представителя концерна Михаэля Баумана (Michael Baumann), лидер - внедорожник Cayenne. "В последнем квартале прошлого года продажи концерна Porsche в России возросли на 23 процента. В абсолютных величинах было продано 2328 автомобилей, из них 2080 Cayenne, остальные - это спортивные автомобили",- отмечает Бауман.

Цифры, названные немецкими производителями, противоречат результатам исследования, которые в феврале опубликовала консалтинговая компания Ernst & Young. Согласно прогнозу развития авторынка России до 2012 года, сделанному международным лидером в области аудита, налогообложения и права, в 2009 году предстоит падение продаж новых машин на 20 процентов, сокращение рынка от 25 до 30 процентов и увеличение конкурентоспособности российских брендов благодаря господдержке.

Аналитик компании Ernst & Young Иван Бончев считает, что автомобили премиум-класса менее зависят от кризиса. "Покупатели, которые могут себе позволить такую машину, в любом случае купят ее, невзирая на кризис. Так что наш общий прогноз остается прежним, может быть, мы его скорректируем, исходя из того, как закончится первый квартал", - подчеркнул эксперт.