Стало известно, когда в Днепре начнут ремонт центрального проспекта
20:25, 21 июня 2017Транспорт/Связь
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Ремонт начнется уже в следующем году.
REUTERS
Заместитель городского председателя Днепра Михаил Лысенко сообщил в соцсети, когда начнется ремонт проспекта Яворницкого.
Читайте такжеВ Днепре отпраздновали день беженца высадкой деревьев (фото)"Реконструкция пр. Яворницкого, это первый проект, который мы заказали в начале 2016 года и теперь после более года сбора исходных данных, проработок согласований и еще, наверное, сто килограмм документации по нему сдали в экспертизу. Начало строительства - 2018 год", - отметил Михаил Лысенко.
Заместитель председателя также сообщил, что участки попадающие под строительство метро, (стволы и благоустройство вокруг строящихся станций метро) будут выполнены только по окончании строительства.
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