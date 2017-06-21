Стало известно, когда в Днепре начнут ремонт центрального проспекта

Заместитель городского председателя Днепра Михаил Лысенко сообщил в соцсети, когда начнется ремонт проспекта Яворницкого.

Читайте такжеВ Днепре отпраздновали день беженца высадкой деревьев (фото)"Реконструкция пр. Яворницкого, это первый проект, который мы заказали в начале 2016 года и теперь после более года сбора исходных данных, проработок согласований и еще, наверное, сто килограмм документации по нему сдали в экспертизу. Начало строительства - 2018 год", - отметил Михаил Лысенко.

Заместитель председателя также сообщил, что участки попадающие под строительство метро, (стволы и благоустройство вокруг строящихся станций метро) будут выполнены только по окончании строительства.