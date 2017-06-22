Украинцам обещают дешевые авиабилеты: Мининфраструктуры снизило аэропортовые сборы в "Борисполе"

Министерство инфраструктуры Украины снизило аэропортовые сборы за обслуживание пассажиров в аэропорту "Борисполь". Приказ опубликован в официальном вестнике №48 от 20 июня.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"В официальном вестнике №48 от 20.06.17 г. опубликован приказ Минифраструктуры об утверждении изменений в аэропортовые сборы за обслуживание воздушных судов и пассажиров в ГП "МА Борисполь", - сообщил Омелян.

По словам министра, этим приказом предусмотрено уменьшение сборов, существенные скидки всем авиакомпаниям за новые рейсы в новые аэропорты.

«Это - стимуляция роста авиаперевозок, свободная конкуренция, а для пассажиров - дешевые билеты, большой выбор и удобные авиаперелеты», - написал Омелян.

Как сообщал УНИАН, аэропорт "Борисполь" намерен в текущем году обслужить 10 млн пассажиров, что на 20% больше, чем в 2016 году, а к 2032 году увеличить этот показатель в 4,7 раза - до 40 млн человек.

В 2016 году аэропорт «Борисполь» увеличил пассажиропоток по сравнению с 2015 годом на 19% – до 8,5 млн человек.

Международный аэропорт «Борисполь» – государственное предприятие, обеспечивающее 55% авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».