Рада установила штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью

Верховная Рада Украины приняла правительственный закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ужесточения ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью (№5629).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 244 народных депутата из 362, зарегистрированных в сессионном зале (при необходимых 226).

Законом в Кодексе Украины об административных правонарушениях, в частности, устанавливается, что остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, где разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки), а также создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят людей с инвалидностью, в остановке или стоянке управляемых ими транспортных средств, неправомерное использование на транспортном средстве опознавательного знака "Водитель с инвалидностью" - влекут за собой наложение штрафа в размере от 60 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Такую же санкцию влечет парковка транспортного средства на местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят людей с инвалидностью, водителем, не имеющим документов о наличии у него или у одного из пассажиров инвалидности (кроме явно выраженных признаков инвалидности).

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Кроме того, не обустройство на специально оборудованных или отведенных площадках для парковки транспортных средств, в том числе возле жилых домов (кроме индивидуальных жилых домов) и других зданий, на тротуарах (из числа мест для остановки и стоянки транспортных средств) мест, предназначенных для парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят людей с инвалидностью, или обустройство таких мест без соблюдения требований к их размещению - влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц субъектов хозяйствования, которые содержат специально оборудованные или отведенные площадки для парковки транспортных средств, в размере от 60 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Законом также вносятся изменения в Закон Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине". Так, количество мест, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят людей с инвалидностью, составляет не менее 10% от общего количества мест на специально оборудованных или отведенных площадках для парковки, но не менее одного места, с обозначением таких мест соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.